شوقي: جيل الآباء هو من يرفض التغيير وليس الصغار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جيله وجيل الآباء تعلم بطريقة مختلفة عن طريقة التعلم التي يسعى لتطبيقها وهو الجيل الذي يرفض التغيير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "جيلي اللي اتولد في الخمسينيات والستينيات اتعلمنا بطريقة مختلفة، عشان كدا مش قادرين نسيبهم للطريقة الجديدة، والأسئلة اللي بتجيلنا بتيجي من أولياء الأمور مش من الطلبة".

وتابع أن هذه الحالة لدى أولياء الأمور تدفع الطلاب للقلق، ما ينعكس على الطلاب، و"مش عايزنهم يتوتروا، ولا حد يقولهم فيه امتحان، ويسيبوهم يستمتعوا بالأمر ولو سيبنا دا الولاد هتتقدم سنة بعد سنة، وناويين نعمل دا في السنوات المقبلة".