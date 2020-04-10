الدقهلية: ممرضة بمستشفى دكرنس نقلت فيروس كورونا إلى 13 شخصا

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تفاصيل غلق مستشفى دكرنس بعد قيام إحدى الممرضات بمستشفى دكرنس بزيارة زوجها المريض في المستشفى ولم تكن تعرف أنه مصاب بفيروس كورونا لينقل إليها العدوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروس انتقل بعد إصابة الممرضة إلى 4 أشخاص ثم اتسعت الدائرة ليصاب 13 شخصا.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم إقامة عزل سلبي لمستشفى دكرنس مع غلق المستشفى لمدة 28 ساعة مع تطهير بكلور مركز ويتم افتتاح المستشفى يوم السبت المقبل بأطباء وتمريض جدد حتى يتم الانتهاء من فترة الحجر الصحي للعاملين في المستشسفى.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم التنبيه على الجميع أن أي شخص يصاب بأي آلام في الرئة يتم التعامل معه على أنه مصاب بالفيروس حتى لا يزوره أحد وينقل المرض إلى أشخاص آخرين.