الفيوم: الوضع الصحي آمن.. والأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الوضع الصحي في الفيوم آمن مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بالتحرك بحرية داخل المحافظة بشكل غير رسمي عبر تواجده في سيارة مع المتحدث الرسمي باسم المحافظة و حارس شخصي، موضحا أن عددا من الأكمنة الشرطية استوقفته لمعرفة سبب تحركه في وقت الحظر.

وأشار إلى أن تم اكتشاف عدة مخالفات في المحافظة من ضمنها مقهى صدر ضده قرار إزالة وتم مصادرة كافة محتويات المكان مع غلقه وتغليظ العقوبة.

وتابع محافظ الفيوم أنه اكتشف جرارا زراعيا يجر مواد بناء في الساعة الحادية عشرة مساء، وبدأ يحاول الهرب، وتم القبض عليه ومصادرة الجرار وكان في طريقه لأحد الأماكن للبناء المخالف.

وأكد أن أهالي الفيوم استجابوا لقرار الحظر وقاموا بإغلاق المحال التجارية في موعدها.