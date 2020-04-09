محافظ الفيوم: تعقيم كامل للمحافظة خلال أوقات الحظر

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن التعامل مع فيروس كورونا كان يحتاج لعدة محاور رئيسية من أهمهم إطلاق مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا"، لتعقيم وتطهير المنشآت المختلفة، لافتا إلى أن المبادرة لاقت نجاحا كبيرا وينضم العديد من الشباب والمواطنين لها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن عدد المتطوعين في المبادرة تخطى 5 آلاف، لافتا إلى أن المتطوعين بالمبادرة يعملون بمواقعهم "مش بنحرك حد من القرية أو المدينة اللي عايش فيها"، كما يتم إجراء حملات توعية كل شخص حسب إمكاناته.

وأشار "الأنصاري" إلى أن المبادرة ترصد المخالفات ويتم إرسالها للمحافظة ما يحقق سرعة في التحرك بواسطة فرق التدخل السريع في كل المحاور مثل التعديات أو مخالفات البناء، كما نجحت المحافظة في تعقيم آلاف المواقع، ويتم تعقيم المحافظة بشكل شبه كامل في أوقات حظر التجول بواسطة بعض السيارات.

وأكد أن جميع السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية متوفرة في المحافظة ولا يوجد أي مشكلة، وأرصدة بعض السلع تتخطى فترة شهر رمضان بأسابيع وأشهر مقبلة، كما أن هناك سيطرة بشكل كامل على الأسعار، وجرى نشر سيارات متنقلة لبيع اللحوم كما تم تحرير 2000 محضر تمويني خلال الفترة الماضية.