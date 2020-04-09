بالصور.. محافظ الفيوم يروي تفاصيل جولته متخفيا وقت الحظر.. طارد جرارا وشمّع مقهى

روى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفاصيل الجولة التي أجراها أمس بسيارة "فيرنا"، أثناء فترة حظر التجوال، لرصد مخالفي قرار الحظر، متخفيا في زي "كاجوال" لرصد أي مخالفات على طبيعتها في جولة دون سابق ترتيب.

وأضاف الأنصاري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه وقت الحظر، استقل سيارة يرافقه حارس شخصي واحد، والدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة، وأجرى جولة في مدينة الفيوم، ورصد بعض المخالفات، ثم اتخذ الإجراءات، وكان من بين المخالفات مقهى يعمل وقت الحظر رغم قرار الإغلاق، وتم إغلاقه ومصادرة كل ما بداخله، كما صودر جرار زراعي ينقل مواد بناء.

الأنصاري: رصدنا مخالفات واتخذنا الإجراءات القانونية.. ونسبة الانضباط في المحافظة تتجاوز 95%

وقال: "وقفوني حوالي 3 أو 4 مرات في كمائن الحظر، وقالولي "إنت مين؟" قولتلهم: (تبع المحافظة)، بس في عدد من الضباط في الكمائن عرفوني".

وحكى الأنصاري عن مطاردة تمت خلال جولته، مع جرار يحمل مقطورتين، ويستقله شخصان، قائلا: "الجرار كان ماشي وقت الحظر ووراه مقطورتين، فعندما شاهدنا خلفه وانضمت لنا سيارات شرطة، حاول الهرب ودخل شوارع جانبيه، وحاول أحدهما فصل المقطورة عن الجرار لإغلاق الشارع ومنعنا من اللحاق به، فتوقفت الشرطة ونزلوا من السيارة وركضوا خلفهما حتى تمكنوا من الإمساك بهما".

واستكمل محافظ الفيوم: "بعمل زيارات مفاجئة كتيرة، لكن طبعا لما تنزل بالعربية التقليدية بتاعتك ومعاك الحراسة هتشوف المشهد حلو ومنضبط، لكن لما تنزل وسط الناس اللي شغالين وإيديك في إيديهم بتشوف الموضوع على حقيقته"، وتابع: "علشان نبقى واقعيين، المسؤول علشان يشوف الحاجة على حقيقتها ميروحش في زيارة رسمية معلنة".

وأوضح أن حجم الانضباط في الفيوم بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا تتجاوز 95%، لكن لو مقهى واحد خالف الإجراءات ربما يتسبب في كارثة بسبب سرعة انتشار هذا الوباء لذلك نحرص على التزام الجميع".