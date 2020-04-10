لمواجهة كورونا.. إطلاق أول مسابقة للصحفيين بأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا

أعلنت الدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية، بالتزامن مع يوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل، إطلاق المؤسسة لأول مسابقة للصحفيين والإعلاميين لزيادة الوعي بفيروس كورونا المستجد في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث قالت: "إن الهدف من المسابقة والجوائز هو تشجيع وسائل الإعلام المختلفة على أن تكون مبدعة وفعالة في زيادة الوعي وتوعية المجتمعات حول كيفية الوقاية الفعالة من فيروس كورونا المستجد، من خلال ابتكار طرق إعلامية قادرة على جذب القراء والمشاهدين والمستمعين للمعلومات الصحية المختلفة وبما تتناسب مع تعليمات منظمة الصحة العالمية وتشجيع المواطنين على الالتزام بقواعد الحجر المنزلى وتوجيهم لطرق الحفاظ على صحتهم العقلية والنفسية طوال فترة مجابهة للفيروس والتي قد تتسبب أحيانا فى إصابة البعض بالاكتئاب والأمراض النفسية.

وتم تدشين المسابقة الفريدة من نوعها بالشراكة مع السيدات الأفريقيات الأوائل في (غانا، ونيجيريا والكونغو وملاوي وناميبيا والنيجر وغينيا كوناكري وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وزيمبابوي)، ودعت "قلج" جميع الصحفيين والإعلاميين من مختلف المطبوعات والمنشورات على الإنترنت والإذاعة والوسائط المتعددة من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية والمتحدثين بالفرنسية والعربية والدول الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية لإرسال مشاركاتهم في المسابقة قائلة : "سيكون العمل الإعلامي الأكثر إبداعًا وتأثيرًا والذي يهدف إلى زيادة الوعي وتوعية المجتمعات حول فيروس كورونا المستجد المثير للقلق مؤهلاً للفوز"، لذا قسمنا المسابقة لأربع فئات مقسمة بين الدول الافريقية الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية وتقوم مؤسسة ميرك بتوسيع الجوائز لتشمل دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا في الأيام القليلة المقبلة لإشراك جميع وسائل الإعلام من جميع أنحاء الجنوب العالمي ويمكنهم إرسال مشاركتهم حتى 30 يونيو 2020، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى (‏ info@merck-foundation.com) بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بالمشارك بما في ذلك الاسم والجنس والبلد والوسائط الإعلامية وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وسيربح الفائز جائزة تبدأ من 500 دولار أمريكي) .