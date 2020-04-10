"ما بين 4 حيطان داير بقيت بالكرش بتعاير".. أغنية أكرم حسني لكورونا

قال الفنان أكرم حسني، إنه يحاول استغلال فترة حظر التجوال في القيام بأشياء لم يكن يقم بها في وقت سابق.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عبر "سكايب"، في حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي يعرض على شاشة "cbc": "رتبت أدراج المكتب والورق ولسه قاعد بكمل فيها، وهي ورق المسلسل والمسرحية والأفلام، عشان أحطها في المكتب تاني، ومراتي مبسوطة باللي بعمله".

وأشار، إلى أنه مهووس بالأدوات المكتبية، حيث يشتريها بكثرة ثم يرتبها بالألوان، لافتًا إلى أنه كتب أغنية لفيروس كورونا، حيث لم تظهر بعد في الأسواق.

وكانت كلمات الأغنية: "يا رب تكون كده مبسوط .. وأنا في كمامة بتحامى.. بقيت سادة بدل مظبوط .. ولابس روب على بجامة.. خلاص قفلت أنا الفيفا.. يا نفس يا زاهدة يا عفيفة .. وبتعشى خمس مرات بشرط تكون حاجة خفيفة.. بلمع أي حاجة إزاز.. وفي المطبخ بقيت ممتاز.. وجو البيت مش سيئ .. ده حتى ولادي طلعوا إزاز .. ما بين 4 حيطان داير .. بقيت بالكرش بتعاير.. وبكرة الصبح عندي غسيل سجاجيد على ستاير".

وأشار، إلى أنه يحب الطبخ، حيث يقوم بطبخ أصناف معينة: "أنا شاطر في حاجات معينة، زي الباستا في الجمبري، وأي حاجة فيها صوص أبيض، والقعدة زيادة عن اللزوم بتخلينا رايحين جايين عن التلاجة".