مستشار سابق لوزير التنمية المحلية: لولا تدخل السيسي ما تعاملت المحافظات مع مخالفات البناء

أعرب المستشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، عن استيائه الشديد تجاه ما يحدث من قبل الأجهزة التنفيذية التى لا تعمل إلا على تحرير المخالفات ومن ثم وضعها الأدرج دون التعامل العملى معها، وتابع:"أنا مستاء جداً.. لا شيء يمر إلا بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولولا تدخل الرئيس ما انتفضت المحافظات في التعامل مع مخالفات البناء".

وأضاف "الجندي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة السياسية عندما تتحقق بالحسم يكون الجميع حاسما، والقصاص العادل والسريع، من الفاسدين هو الرادع الوحيد لهم، حتى يتم الحفاظ على حقوق المصريين والدولة معاً.

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن ما يحدث فى مصر هو عبء على الرئيس السيسى، وعلى الجميع أن يقوم بدوره، وتابع: "لا يوجد أحد أقوى من الدولة.. الفاسد يعلم أن الإجراءات روتينية وبطيئة وهو يستغل ذلك فى فساده ولكن لا يوجد هذا الآن وعلى الجميع أن يقوم بدوره".