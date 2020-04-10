خلو طاقم مستشفى قها من الإصابة بـ كورونا.. وفريق جديد على خط المواجهة

أعلن مستشفى قها المركزي مقر عزل حالات إصابة كورونا المستجد "كوفيد 19" خلو طاقمها بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أي إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث من المقرر إخلاء الطاقم الحالي المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما متصلة ليتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما مقبلة، وهو الأمر الذي استقبله أفراد الطاقم الطبي بالزغاريد والهتافات، مؤكدين أنهم سعداء بنجاح مهمتهم على أتم وجه، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة عقب انتهاء مهمة الفريق الجديد.

فيما احتفل المستشفى بخروج حالتين جديدتين ليرتفع عدد المتعافين المغادرين للمستشفى إلى 20 شخصا غادروا على مدار 4 دفعات شهدها المستشفى خلال الأسبوع الجاري بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور عماد عطيا مدرس الحالات الحرجة وعضو الفريق الطبي بالمستشفى، أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها، هي إبراهيم فوزي وأحمد صديق من أبناء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.

فيما أوضح بيان رسمي من وزارة الصحة أن المستشفى به 90 حالة مصابة تحت العلاج وشهدت 4 حالات وفاة فقط منذ دخولها منظومة الحجر، وسط جهود متواصلة من الطاقم الطبي لتقديم الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.