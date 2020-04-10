أستاذ طب عيون يطالب باستمرار حظر التجوال في رمضان

طالب الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، باستمرار حظر التجوال خلال شهر رمضان حتى لا يخرج المواطنون بعد الإفطار وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصيام مفيد جدا لجسم الإنسان وفي ألمانيا يتم علاج المصابين بالصيام ومرتين في الأسبوع، فالعلم أثبت أن الصيام مفيد لصحة جسم الإنسان.

وأضاف أن الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون مصلحة المصريين في الوقت الحالي هو البقاء في المنزل حتى لا يصاب أحد بالفيروس.

وكشف الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون أن ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.