انتشال جثة طفل غرق بترعة أمام منزله في ديرمواس بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل غرق بترعة داخل قرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من "محمد. د. د" 42 عاماً، فلاح، مقيم بقرية زعبرة، يفيد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه الطفل "محمد. ف. د" 5 أعوام، باللهو أمام منزله اختفى عن الأنظار ووجد حذاءه على شاطئ ترعة البحر اليوسفي، المقابلة للمنزل، ويشتبه في غرقه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1724 إداري مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق.