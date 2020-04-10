أبلة فاهيتا تغني مع حنان ماضي: أغنية كئيبة أكثر من "المال والبنون"

استضافت أبلة فاهيتا، في ثالث حلقات موسمها الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، الفنانة حنان ماضى، والتي قامت وأثناء الحلقة بتدريب "فاهيتا" على تمارين التنفس وتقوية عضلة اللسان.

كما وغنت "ماضى" خلال الحلقة المذاعه على فضائية "ON"، كلمات جديدة، لتتر مسلسل "المال والبنون"، وأغنية "البحر بيخطفى"، كما غنت "حظرى ودموعى وابتسامتى" على وزن تتر "المال والبنون"، لترد فاهيتا عقب انتهاء الأغنية:"الأغنية بقت كئيبة أكثر من المسلسل".

ثم غنت الفنانة حنان ماضى، الثلاجة بتندهنى على نغمات أغنية البحر بيخطفنى" وجاءت كلمات الأغنية كالتالى، "الحظر متخنى شيلوا الأكل ده منى من المطبخ مش بيمشى بنأنأ كفتة ومحشى لو مش هنأكل طيب هنعقد نعمل يه"، وفى نهاية الحلقة عزفت حنان ماضى على آلة الكمان وألقت أبلة فاهيتا شعرا من كلماتها بعنوان "خواطر مضيفة".