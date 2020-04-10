أمريكا: تهديد إيران لقواتنا في العراق لا يزال كبيرا

قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن التهديد الإيراني للقوات الأمريكية والرعايا الأمريكيين في العراق ما زال كبيرا ومستمرا.

وأضاف شينكر، في تصريحات عبر مؤتمر هاتفي الليلة الماضية، أن إيران ما زالت تسعى للتأثير والتدخل في العملية السياسية العراقية، لافتا إلى أن بلاده تتعامل بحذر مع ما أعلنته كتائب حزب الله من أنها ستتوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية بالعراق.

وأشار إلى ما ذكره مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي من أنه مع انتشار وباء كورونا " كوفيد ـ 19" وما يتهدد به العراق من انهيار اقتصادي، فإن من الضروري التعاون بين الولايات المتحدة والعراق لعدم إهدار المكاسب والجهود التي بذلت لهزيمة داعش وتحقيق الاستقرار في البلاد.