"التنمية المحلية": إزالة 4 آلاف حالة تعد متنوعة بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إزالة 4 آلاف حالة تعد متنوعة بالمحافظات، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تلقى تقريرا من غرفة عمليات الوزارة أشار إلى أن المحافظات نجحت في تنفيذ 1641 حالة إزالة لمخالفات البناء العشوائي، و377 حالة إزالة لتعديات أراضي وأملاك الدولة، و1982 لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن البعض من ضعاف النفوس يستغل انشغال الدولة بتنفيذ جهودها لمكافحة فيروس كورونا، ولكن يتم على الأرض بالتعاون مع المحافظات تنفيذ إزالة كل المخالفات التي أقيمت منذ فبراير الماضي.

وأشار "قاسم" إلى أن حالات التصالح تستهدف مخالفات البناء التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ولائحته التنفيذية أي قبل 2019، وما بني بشكل مخالف بعد ذلك يعتبر مخالفة ويتم إزالتها بشكل حازم، كما تم تكليف العاملين في الوحدات التنفيذية المحلية في الإدارات الهندسية وأملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدائم على مدار اليوم بما فيها أوقات حظر التجول لرصد أي مخالفات ومراجعتها خلال شهري فبراير ومارس للقيام بإزالتها فورا.