تغييرات في ألبوم عاصي الحلاني الجديد بسبب "كورونا"

علمت "الوطن" أن الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، سيقوم بإجراء تعديلات عديدة على أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد تأجيله بسبب تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19.

ويستغل الحلاني فترة التوقف والحظر التى يعيش فيها خلال الأيام الجارية من أجل استبدال عدد من الأغنيات وضم عدد آخر بدلا منها.

ومن المقرر أن يشهد ألبوم الحلاني الجديد أغنيتين مصريتين بعد فترة غياب كبرى عن طرح الأغاني المصرية، والأغنيتين هما من كلمات بهاء الدين محمد وغانم شعلان وألحان عاصي ومحمد عيبه.