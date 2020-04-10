أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة.. توقعات طقس اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد اليوم انخفاضا أقل من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 أو 4 درجات، متابعة" ما زلنا نشعر بالبرودة في ساعات الليل المتأخرة وأيضا في الصباح الباكر".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والقريبة المسطحات المائية، ناصحة قائدي السيارات القيادة بالهدوء لانخفاض الرؤية الأفقية.

وتابعت: "هناك فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بالسواحل الشمالية وخفيفة على الوجه البحري والقاهرة"، مؤكدة أن هذه الأمطار غير مؤثرة اليوم وتنحصر غدا على السواحل الشرقية للبلاد فقط.

وأشارت "شاكر" إلى أن الرياح معتدلة على المناطق الشمالية والدلتا والقاهرة، وتنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق وتقل بها الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وأكملت: "الصيف هيبدأ 21 يونيو، ولسة بدري عليه، إحنا لسة في بداية فصل الربيع".