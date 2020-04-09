الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين ومن مترين إلى مترين ونصف المتر على التوالي والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة: الصغرى 13 العظمى 23

شبين الكوم: الصغرى 13 العظمى 23

طنطا: الصغرى 12 العظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 11 العظمى 20

العريش: الصغرى 12 العظمى 22

بنى سويف: الصغرى 13 العظمى 26

سوهاج: الصغرى 18 العظمى 28

أسوان: الصغرى 23 العظمى 33

مرسى علم: الصغرى 23 العظمى 26

كاترين: الصغرى 9 العظمى 23

مكة: الصغرى 25 العظمى 40

المدينة المنورة: الصغرى 22 العظمى 39

الرياض: الصغرى 25 العظمى 38

أبو ظبي: الصغرى 23 العظمى 32

بيروت: الصغرى 14 العظمى 19

القدس: الصغرى 8 العظمى 18