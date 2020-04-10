 محافظ القاهرة: مليون جنيه مستلزمات وأجهزة ومواد تعقيم لمعهد الأورام

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمقر ديوان عام المحافظة، عميد معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، حيث سلمه التبرع المقدم من رابطة المستلزمات الطبية بقصر العيني تحت رعاية محافظة القاهرة، والذي يشتمل على مجموعة من الأجهزة الطبية ومواد التعقيم وأجهزة لتوليد الأكسجين واستنشاق البخار بقيمة مليون جنيه.

وثمن محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المحافظة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياطيات من المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطقم الطبية لتساعدهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

واشتمل التبرع المقدم من رابطة المستلزمات الطبية بقصر العيني البالغ قيمته مليون جنيه، على 700 علبة قفازات طبية و٧ آلاف كمامة و300 لتر مطهر، و300 بدلة وقاية، و300 واقي بلاستيك للوجه، و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت أيضًا بحملة مكبرة بالتعاون مع رابطة المستلزمات الطبية بقصر العيني لتطهير مباني حي السيدة زينب وحي الخليفة ومعهد السكر ومعهد الكبد ومعهد التغذية ومستشفى الحوض المرصود ومعهد الأورام ومستشفى المنيرة ومستشفى قصر العيني الفرنساوي.