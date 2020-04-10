في ذكرى ميلاده.. تعرف على الفيلم الذي شارك به عمر الشريف بصوته فقط

يعتبر الفنان عمر الشريف واحد من كبار فنانين مصر والعالم، حيث استطاع خلال مسيرته الفنية تقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية التي ظلت عالقة بأذهان الجمهور.

لمع نجم عمر الشريف في السينما فقدم خلال مشواره الفني ما يقارب الـ120 فيلما سينمائيا في مصر والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وعدد من الدول، إلا أنه كان لديه تجربة مختلفة مع إسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي.

في عام 1960 تم عرض فيلم "حلاق السيدات" من إنتاج وقصة عبد السلام النابلسي وكتب السيناريو والحوار للفيلم أبو السعود الإبياري وإخراج فطين عبد الوهاب، وشارك في بطولته النجم الكوميدي إسماعيل ياسين، وزينات صدقي وإستيفان روستي.

وكانت مشاركة النجم العالمي عمر الشريف خلال أحداث الفيلم بالأداء الصوتي، حيث سرد مقدمة أحداث الفيلم التي تدور حول ثلاثة أصدقاء يقرر أحدهم أن يطور محل أبيه للحلاقة ويقسمه ثلاثة أقسام واحد للرجال والثاني للسيدات والثالث للحيوانات بصوته.

يذكر أنه يحل اليوم الذكرى الـ88 لميلاد عمر الشريف، وكان بدأ مسيرته الفنية مع المخرج يوسف شاهين عام 1954 بمشاركته في فيلم "صراع في الوادي".