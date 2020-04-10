الجمعة الثالثة بلا مساجد.. المصريون يؤدونها ظهرا بمنازلهم

أغلقت مساجد الجمهورية اليوم ابوابها اما المصليين للجمعة الثالثة علي التوالي في ظل انتشار وباء كورونا ومنع التجمعات لما لها من اخطار لانها تساعد علي نشر الوباء

وتضمن أذان الجمعة اليوم جملتي: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا .. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمعة الماضية، كما دعا المؤذنون، بعد انتهاء الاذان الله العلي العظيم باسمه الأعظم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد .

ويعقد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة ادارة الأزمات اجتماع مع أعضاء اللجنة منذ صباح اليوم للتأكيد علي تنفيذ تعليمات الاوقاف الخاصة بتعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد

وشدد رئيس غرفة العمليات علي ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، و أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .