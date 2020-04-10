محافظ أسيوط يترأس حملات تطهير شوارع وميادين المحافظة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس الخميس، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم شوارع وميادين مدينة أسيوط، بالتزامن مع حملات مماثلة انطلقت بجميع المراكز والمدن بداية من اللحظات الأولى لحظر انتقال المواطنين من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وشملت الأعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي بمشاركة سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وحي شرق وغرب مدينة أسيوط بمصاحبة سيارات تحمل مكبرات صوت لإذاعة وترديد الأغاني الوطنية وحث المواطنين على الإلتزام بالمنزل خلال أوقات الحظر.

جاءت الحملات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩".

جاء الحملات بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الحملة انطلقت من أمام الديوان العام للمحافظة، وصولا لمجمع مواقف سيارات الأجرة بالأزهر وشارع يسري راغب، مرورًا بوسط البلد وميدان المحطة وكوبري وشارع الهلالي وشارع تقسيم البترول، مشيرا إلى أن أعمال الرش والتطهير بمدينة أسيوط، جاءت بالتزامن مع حملات مماثلة انطلقت في نفس التوقيت بجميع مراكز المحافظة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد، موكداً على استكمال خطة التطهير المحددة وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

كانت شوارع محافظة أسيوط قد خلت من وجود المواطنين مع الالتزام بقرار تطبيق حظر الانتقال ابتداء من الساعة الثامنة مساءً وغلق المحال في الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد دفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدد من السيارات المحملة بمكبرات الصوت لإذاعة بعض الأغاني الوطنية وتوعية المواطنين حيث تفاعل معها الأهالي بالهتافات والتصفيق والزغاريد والتلويح بأعلام مصر، تعبيرًا منهم عن امتنانهم للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد للحفاظ على سلامتهم وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأهاب محافظ أسيوط المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبعد عن التجمعات مشيداً بوعي أبناء المحافظة والتزامهم والتلاحم مع جهود رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية لتنفيذ القرارات التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.