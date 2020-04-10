خفض والتزام.. ملخص الاجتماع الوزاري الاستثنائي لـ"أوبك +"

أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع "أوبك +" الوزاري التاسع الاستثنائي، الإلتزام بالتعاون والعمل على تحقيق استقرار سوق البترول العالمي والمصالح المتبادلة للدول المنتجة وتأمين الإمدادات للدول المستهلكة وتحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر

كنا تم الاتفاق على خفض 10 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر بدءاً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو القادمين، وخلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، حيث سيتم خفض 8 ملايين برميل يومياً يعقبها خفض بحوالي 6 ملايين برميل يومياً لمدة 16 شهراً بدءاً من يناير2021 وحتى نهاية إبريل 2022.

وأشار البيان الصحفى الصادر عن منظمة الأوبك أنه سيتم عقد اجتماع فى العاشر من يونيو 2020 عبر الفيديوكونفرانس، لتحديد إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن في سوق البترول العالمي.