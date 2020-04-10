الصين تشترط على الوافدين للعاصمة إجراء اختبارات حمض نووي لكورونا

قررت سلطات العاصمة الصينية، إلزام الوافدين إلى المدينة تقديم اختبارات حمض نووي لفيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية كشرط مسبق للسماح لهم بالتسجيل والإقامة في الفنادق.

وذكر مكتب الثقافة والسياحة في بكين، في تصريح اليوم، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 أبريل الجاري، وأن الاختبار يجب أن يجرى في غضون 7 أيام كحد أقصى قبل تاريخ تسجيل الدخول إلى الفندق، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا على الزائرين تسجيل كافة بيانات الاتصال بهم في بكين.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنج، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الصين ستعزز قدرات الكشف والعلاج الطبي في المناطق الحدودية والمدن الساحلية مع تزايد عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

كما أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية، اليوم، أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم فحص ومراجعة 11 مادة من المستلزمات الطبية التي يتم تصديرها بما في ذلك الأقنعة الطبية والبدل الواقية الطبية وأجهزة التنفس الصناعي.

من جهتها، أعلنت "هونج كونج" اليوم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 15 لها تاريخ في السفر إلى الخارج؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المنطقة إلى 989 حالة.