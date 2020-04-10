غرفة أزمات الأوقاف: لم نتلق أي مخالفات خاصة بفتح المساجد

تعقد غرفة ادارة الأزمات بوزارة الأوقاف اجتماعها بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بتعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد بسبب انتشار وباء كورونا.

وأكد الشيخ جابر طايع لـ"الوطن"، أن الغرفة لم تتلقِ أي شكاوى حتى الآن، خصوصا بفتح المساجد اليوم، وأن الغرفة متابعة في الرصد وحال ثبوت أي واقعة سيجرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وخصصت وزارة الأوقاف خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي مخالفة في غلق المساجد، وقالت الوزارة في بيان لها جرى تخصيص الخط التالي 01008806466؛ لتلقي أي مخالفات عبر المكالمة أو الرسالة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد على مستوى الجمهورية، لحيث زوال علة كورونا.

وأكد الوزير، في بيان منه، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المصلين لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.