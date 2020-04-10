علي جمعة مناجيا الله: "يارب انقلنا من دائرة سخطك لدائرة رضاك"

اختتم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، حديثه ببرنامج "حديث الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، داعيا ربه: "يارب وفقنا إلى ما تحب وترضا، يارب انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، يارب افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تعلمنا الأدب معاك، يارب ارحم ضعفنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا ويسر غيبنا، يارب اهدي بالنا واصلح حالنا واصرف عنا السوء بما شئت وأنا شئت وكيف شئت".

وتابع: "يارب وفقنا لما تحب وترضى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة اليوم لا تنعقد في المنزل وستصلى ظهرا بالمنازل دون خطبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن "صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر".