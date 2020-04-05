علي جمعة: النبي سيشفع لأصحاب الرسومات المسيئة له يوم القيامة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، إن الإسلام دين الرحمة، كما أن "بسم الله الرحمن الرحيم"، ذكرت في القرآن الكريم 114 مرة، حيث إن عدد سور القرآن 114، لم تّذكر في سورة التوبة، وذكرت في سورة النمل مرتين، وذلك خلال حواره في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC".

وأضاف "جمعة"، أن كلمة "الرحمن"، تأتي من كلمة "الرحيم"، كما أن الله يتخلى على عبادة بصفات الجمال والجلال والكمال، والرحمة من صفات الجمال، وكأن الله يرسل لعباده، رسالة بأن العلاقة بينه وبين عبده "جمال في جمال"، فقد كان من الممكن أن تأتي "بسم الله الرحمن المنتقم"، أو "بسم الله الرحمن فقط".

وأشار إلى أن التكرار هنا ليس إعادة أو تكرار ممل أو مخل، كما أن الرسول عليه السلام، أرسل للبشر رحمة للعالمين، "لم يذكر الله رحمة للمؤمنين أو المسلمين أو من آمن بمحمد فقط، النبي هيبقى رحمة لكل الخلق، من أول سيدنا أدم لحد يوم القيامة، ويوم القيامة يوم عصيب مدته لوحده ألف سنة"، مستشهدًا بقول الله تعالى "إن اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون".

وتابع: "الرسول سيتشفع لصاحب الرسومات المسيئة لأنه رحمة للعالمين، وسيشفع لمن أنتجوا الفيلم المسيء للإسلام والفيلم المسيء للنبي".