إزالة 38 حالة تعد على أراضي زراعية بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن حملات الإزالة أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 8028 متر خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

وجاء ذلك في إطار الحفاظ علي أملاك الدولة من التعديات ومخالفات البناء العشوائي علي الأراضى الزراعية، شنت محافظة الغربية، حملات مكبرة لإزالة حالات التعد على جميع قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1350 متر بالوحدات المحلية شملت 4 حالات بمساحة 600 متر بحي أول طنطا و 3 حالات بمساحة 750 متر بحي ثان طنطا . كما تم إزالة ١١ حالة تعد في المهد على أراضى زراعية بمساحة 3588 متر بمركز المحلة الكبرى.

وأكد المحافظ علي التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.