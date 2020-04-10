بطل مصر للغطس يناشد وزير الرياضة لإعادته من روسيا: "عاوز أشوف أمي"

قال مهاب مهيمن، بطل منتخب مصر للغطس، إنه جاء إلى روسيا منذ شهر أغسطس الماضي بمنحة من الاتحاد الدولي لألعاب المياه، وذلك للتجهيز لأولمبياد طوكيو، بالتقديم عن طريق الاتحاد المصري للسباحة.

وأضاف مهاب مهيمن، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس من روسيا ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه متواجد فى روسيا ويقوم بعمل تمرينه الرياضية فى غرفته، وذلك بعد قرار الرئيس الروسي بوتن بحظر التجوال لحد 7 مساء، "بحاول على أد ما اقدر منزلش".

وأوضح "مهيمن" أن خطة التأهيل كانت تتضمن نزوله إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي، ثم السفر إلى جنوب أفريقيا في ديسمبر، حيث تمكن من الفوز في البطولة المؤهلة للأولمبياد.

وأشار بطل منتخب مصر للغطس، إلى أنه عاد مرة أخرى إلى روسيا، لافتا إلى أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام، حيث أنه تواصل مع المدربين والاتحاد ولكنهم لم يصلوا إلى قرار بشأن عودته إلى مصر لاستكمال تمارينه، متابعا: "بنسبة كبيرة هكمل تمارين هنا لحد السنة الجاية".

ولفت بطل المنتخب المصري للغطس، إلى أنه حاول الرجوع لمصر ولكنه ينتظر اتصال من السفارة لكي يعود لمصر معلقا "عايز أرجع مصر عشان ابويا و أمي".

وناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بمساعدته للعودة لمصر، أنه الوحيد الموجود فى روسيا من أبطال الغطس.