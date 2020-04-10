القليوبية تفرض الحجر على شارع ومنزلين ببهتيم بسبب كورونا

فرضت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، الحجر الصحي والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بين أسرتين بالمنطقة ووفاة 3 من الإصابات المؤكدة.

ووصل عدد المخالطين للمصابين من المنطقة إلى 33 حالة، بينهم 22 تم عزلهم في منازلهم، و10 حالات محتجزة في مستشفى بهتيم المركزي تحت العزل لحين ورود التحاليل الخاصة بهم، والتي في حالة إيجابيتها سيتم نقلهم للحجر الصحي في مستشفيات العزل.

من جانبه تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عملية فرض الحظر والحجر بشارع مهنا المؤنس بالمرجوشي، والذي تقرر غلقه بالكامل ووضعه تحت الحجر لإقامة الأسرتين الأساسيتين به، كما أن به المحل الخاص ببيع الطيور المملوك لأول حالات الإصابة والذي توفي أثناء تلقي العلاج، فيما تقرر حظر وحجر منزل للمخالطين للأسرتين المصابتين، في شارع سالم المؤنس بعزبة أرض عبدالكريم ناصر، وآخر بشارع مهنا السواق بالمرجوشي بجوار مسجد العفيفي.

تم التنبيه على قاطني الشارع والمنزلين بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض كردون أمني بالمناطق المشار إليها لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل مع توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن.

وأكد المحافظ، أن الكردون الأمني يضم الشرطة والحي والإدارة الصحية، وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج حيث سيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية، وفي حالة ثبوت أي إصابات سيتم نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل، مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر والمعيشة لهم خلال فترة العزل والمقررة 14 يوما.

فيما كشف تقصي الحالات أن مجموعة المنازل والشارع المشار إليهم لعدد من الأقارب والمخالطين لأسرة السيدة "غالية" التي توفيت مطلع الأسبوع الجاري ولحق بها ابنها نتيجة إصابتهما بالفيروس، حيث يرجح نقل الإصابة لهم وللمخالطين بسبب تنظيم تجمع عائلي لمناسبة حضرها أحد أقاربهم العائد من إيطاليا من محافظة الغربية، حيث انتقل الفيروس للحاضرين نتيجة المخالطة وعمل أحدهم في محل دواجن تسبب في ارتفاع عدد المصابين.

يذكر أن منطقة بهتيم، شهدت أمس فقط وفق التقارير الصادرة من وزارة الصحة، وفاة حالة بحجر صحي قها، لموظف عمره 49 عاما، مقيم بهتيم، وإصابة حالتين كانا مخالطين لأسرة بهتيم، وهما موظف عمره 45 عاما، وابن عمه 52 عاما، بجانب إصابة 3 حالات لأب عمره 49 عاما، وطفليه 8 أعوام و11 عاما، مقيمين ببهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم نقلهم الحجر الصحي. بالعجوزة