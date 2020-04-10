إطلاق أبواق السفن بميناء الإسكندرية لدعم فرق مكافحة كورونا يوميا

أطلقت السفن والقاطرات البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة أبواقها، تضامنا مع العاملين بقطاعات النقل البحري والصحة والمواقع الحيوية بالدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وصرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم توجيه جميع السفن التجارية والقاطرات البحرية بإطلاق أبواقها يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا لمدة 15 ثانية.

وأشار "شاهين"، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاعات البحرية في دعم التجارة العالمية واستمرار العمل بالموانئ على الرغم من تداعيات انتشار وباء كورونا.

وأشاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بجهود الحكومة والقيادة السياسية في مكافحة الوباء والتقليل من آثاره السلبية وحرصها على مساندة العديد من القطاعات الاقتصادية.

ولفت رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن المبادرة تأتي تجاوباً مع مبادرة " أصداء الأمل " التي أطلقتها موانئ أبو ظبي بمشاركة جميع موانئ الإمارات.وتلقى مبادرة "أصداء الأمل" دعم من المنظمة البحرية الدولية المسئولة عن أمن وسلامة الشحن الدولي بـ 174 دولة تجاوباً واسعاً من الموانئ الإقليمية والعالمية.