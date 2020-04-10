نقيب الفلاحين: الحكومة ملتزمة باستلام محاصيل القمح بنص الدستور

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة ملزمة باستلام الأقماح من المزارعين، بنص المادة 29 من الدستور والتي تلزم الحكومة شراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح، لافتاً أن الشائعات التي تتحدث عن توقف الحكومة عن شراء الأقماح هدفها إحداث بلبلة.

وأضاف "أبوصدام"، أنه بالتواصل مع الحكومة نفت تلك الشائعات وأكدت أنها ملتزمة باستلام الأقماح مع صرف المستحقات المالية للمزارعين فور توريدهم المحصول، مشيراً إلى أن الحكومة في حاجة ماسة لاستلام المحاصيل من المزارعين، حيث إن مصر تستهلك نحو 16 مليون طن سنوياً من الأقماح، وتستورد بالإضافة إلى المنتج المحلي نحو7 ملايين طن لدعم رغيف الخبز الذي يحتاج إلى ما يقرب من 10ملايين طن سنويا، تستلم الحكومة منهم نحو 3.5 مليون طن من الإنتاج المحلي.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد لاستلام الأقماح من المزارعين، بداية من نصف أبريل الحالي، وأن مستحقات المزارعين متوفرة، مطالبا المزارعين بالاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والتي تهدف لإحداث البلبة وتعكير الصفو العام وإشاعة التوتر في المجتمع.