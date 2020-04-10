نقيب الفلاحين يوجه رسالة لمزارعي القمح

وجه الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، نصائح للمزارعين في حصاد القمح للحماية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية تلاشي آثار عاصفة التنين.

وتابع: "يختلف هذا الموسم عن سابقيه، حيث تعرض المحصول قبل النضج لعاصفة التنين التي أدت إلى رقاد نسبة كبيرة من محصول القمح، وللتقليل من نسبة الفاقد على المزارعين يجب بدء عمليات الحصاد قبل شروق الشمس ووقف الحصاد قبل الظهيرة، ويفضل الحصاد ليلا بعد غروب الشمس إلى الصباح الباكر إذا توافرت الظروف المناسبة للحصاد حتى لا تتساقط حبوب القمح وتقل الإنتاجية".

وأضاف: "المشكلة الأخرى التي حدثت هذا الموسم هو تفشي فيروس كورونا، وحتى نتجنب العدوى أو نقع تحت طائلة القانون بمخالفة حظر التجوال، على المزارعين ارتداء الكمامات أو تغطية الوجه بالشال والامتناع عن عادات السلام بالأيدي وعدم التجمع أثناء تناول الطعام أو شرب الشاي، وتجنب الحديث عن قرب وعدم استعمال أدوات الغير أو تبادل المناجل مع الحفاظ على غسل الأيدي بالماء والصابون قبل وبعد أي استخدام للأيدي.. وتجنب الزحام عند تسليم الأقماح للصوامع مع الالتزام بالمسافات الأمنة واتباع التعليمات الأمنيه وتنفيذ القرارات الحكومية".

وطالب المزارعين بتسليم الأقماح للصوامع الحكومية وعدم تخزين أقماح أكثر من الاحتياجات اللازمة أو بيعها للتجار، قبل أن تستوفي الدولة احتياجتها المطلوبة مع توزيع زكاة الحبوب على أصحابها.

وتابع: "موسم القمح هذا العام مبشر بالخير حيث زادت المساحة المنزرعة بنحو 200 ألف فدان عن الموسم الماضي، وزادت الحكومه الأسعار بنحو 15جنيها لكل أردب في جميع درجات النقاوة عن الموسم الماضي، رغم تدني الأسعار العالمية للأقماح كما خلت معظم زراعات القمح هذا الموسم من أمراض الصدا"

جدير بالذكر أن موسم تسليم الأقماح يبدأ من نصف شهر أبريل إلى بداية شهر يوليو، لافتة إلى أن الإنتاجيه المتوقعه لهذا الموسم تصل إلى 9 ملايين طن على حساب متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبا.