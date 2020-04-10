عزيز الشافعي: نفذنا أغنية "يابو بالطو أبيض" في 4 أيام لدعم الأطباء

طرح الفنان مدحت صالح، أغنية "يابو بالطو أبيض"، والأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب.

وقال الملحن عزيز الشافعي، لـ"الوطن" إنه جرى الاتفاق مع شركة "فيجن" لتقديم أغنية لدعم الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي في مصر، لمجهودهم المبذول في مقاومة فيروس كورونا، وبالفعل تواصلنا مع عمر طاهر، الذي كتب كلمات الأغنية بشكل مميز.

وأضاف "الشافعي" أنه فور إرسال عمر طاهر، كلمات الأغنية له، بدأ في وضع اللحن الخاص بها، موضحا أنهم انتهوا من تسجيل الأغنية في 4 أيام فقط.

وأوضح "الشافعي" أننا جميعا نشعر بالأزمة التي تحيط بالعالم ومصر بسبب فيروس كورونا، ويعتبر الأطباء والعاملين في القطاع الصحي هم خط الدفاع الأول أمام هذا الفيروسن فهم من يقدمون المساعدة للمرضى ويعملون في تلك الفترة في ظروف استثنائية فهم مثل الجنود بالضبط.

وعن تعاونه مع الفنان الكبير مدحت صالح، أكد عزيز الشافعي، "أنه سعد كثيرا لهذا التعاون، فمدحت صالح قامة كبيرة وحالة فنية متفردة وصوت قوي، وعلى المستوى الإنساني فهو شخصية بسيطة التعامل ومتمكن في أدائه، وهذا ما ساعدني في العمل معه، فكان التعاون بيننا سهلا وبسيطا".