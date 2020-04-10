السر في الرائحة.. نصائح هامة قبل شراء "ياميش رمضان"

مع اقتراب شهر رمضان يقبل المصريون على شراء ما يعرف بـ "ياميش رمضان" والذي يتنوع بين المكسرات والبلح والعصائر الطبيعية، وتستعرض "الوطن" نصائح عليك إتباعها قبل الإقبال على الشراء وذلك وفقًا للتاجر "عبده الأسواني" صاحب محل عطارة بالشيخ زايد.

البلح والتمر

تعد أجود أنواع البلح "السكوتي والبرتامودا والملكابي"، ويفضل أن يكون البلح خالي من الثقوب العلوية أو الجانبية وأن تكون القشرة الخارجية متماسكة، وأن تخلو رائحته من أي رائحة غريبة.

قمر الدين

يتنوع قمر الدين في محلات العطارة والماركت بين السوري والمصري، وعند الشراء يفضل مراعاة تاريخ الصلاحية جيدًا وأن يكون طريًا وغير ملتصق ببعضه، وأن تكون رائحته مميزة خالي من الروائح الغريبة.

المكسرات

يفضل شراء المكسرات بقشرها لضمان عدم تعرضها للرطوبة، وإذا رغبت في شرائها مقشرة يفضل أن تكون لامعة وجديدة وأن تكون محتفظة بلونها الأصلي وألا تكون مكسرة أو مُفتتة.

ويقول "الأسواني": "يفضل شراء المكسرات قبل شهر رمضان بيومين أو ثلاثة أيام على الأقل لتكون طازجة".

المشروبات الرمضانية

تتنوع المشروبات الرمضانية الطبيعية بين الخروب والدوم والكركديه والعرقسوس، ويفضل عند شرائها الحصول على السليم منها دون المطحون والتأكد من تاريخ التعبئة والرائحة النفاذة الجيدة.

التمر هندي

يتوافر بالأسواق كرات التمر الهندي الخام التي تصنع منها عصير التمر الطبيعي، ويفضل قبل شرائها مراعاة أن تكون كرة التمر طازجة خالية من التسوس ولونها طبيعي وتخلو من أي رائحة غير مألوفة.