بوتين يشيد بوثيقة "أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن الأخير أشاد بوثيقة "أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط، والتي كانت حلا وسطا في 22 دولة من أصل 23 دولة.

وأضاف بيسكوف: "يقيم الرئيس بوتين بشكل إيجابي للغاية الوثيقة المتفق عليها، وكانت هذه الوثيقة تسوية من 22 دولة كانت قادرة على الاتفاق على خفض إنتاج النفط"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح بيسكوف:"لا يوجد خاسرون لا يوجد سوى الرابحين من هذا القرار. علاوة على ذلك ، فإن البلدان المنتجة للنفط والبلدان المستهلكة للنفط والاقتصاد العالمي ككل، والتي كان من الممكن أن تغرق في حالة من الفوضى، تستفيد من هذا القرار".

وأشار المتحدث الروسي، إلى أن الرئاسة الروسية "الكرملين"، لا تعتبر رفض روسيا زيادة تقليص الإنتاج في إطار "أوبك+" في شهر مارس خطأً، وأن روسيا تتعاون باتساق من أجل استقرار السوق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وتابع بيسكوف قائلا، في إجابة على سؤال عما إذا كان "الكرملين" يعتبر الموقف الروسي بشأن الصفقة خطأً: "إطلاقا روسيا تحتفظ بموقف يهدف إلى تطوير التعاون الدولي والتعاون بين الدول المنتجة للنفط لتحقيق الاستقرار في السوق ، وخاصة في مثل هذه اللحظات الصعبة التي لم يسبق لها مثيل".

وجرى في وقت سابق، اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +" وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".