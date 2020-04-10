تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا في الأردن

أعلن الأردن، اليوم، شفاء 3 حالات جديدة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مستشفى "الملك المؤسس عبدالله" الجامعي، بمدينة الرمثا شمالي المملكة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال نائب مدير المستشفى الدكتور باسل عبيدات، إن الحالات الـ3 خرجت من المستشفى وحالتها العامة ممتازة، مشيرا إلى أن الحالات التي شفيت هي لرجلين وسيدة في العقد الرابع من العمر.

وأكد عبيدات، أنه أجري فحصين متتاليين الفارق بينهما 3 أيام للحالات التي شفيت، وبينت الفحوصات المخبرية خلوهم من كورونا المستجد.

وأشار نائب مدير المستشفى، إلى أن المتعافين سيعودون إلى المستشفى بعد أسبوعين، لإجراء فحوصات جديدة.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، أعلن في آخر إحصائية، أن عدد الإصابات الإجمالي بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"في البلاد وصل إلى 372، بينما جرى تسجيل 7 حالات وفاة.