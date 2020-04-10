المترو: نقل 942 ألفا و733 راكبا عبر 1132 رحلة بالخطوط الثلاثة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تشغيل وتسيير 1132 رحلة قطار أمس الخميس الموافق 9 أبريل، على الخطوط الثلاثة للمترو، حيث جرى نقل 942 ألفا و733 راكبا، بواقع 376 رحلة بالخط الأول "حلوان - المرج الجديدة"، وعدد الركاب 541 ألفا و100 راكب، و444 رحلة بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، وعدد الركاب 344 ألفن و497 راكبا، و312 رحلة بالخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، وعدد الركاب 57 ألفن و136 راكبا.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بشكل طبيعي ومنتظمة، مشيرة إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، موضحة أن عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات مستمرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن وقف حركة جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تزامنا مع بدء ساعات حظر حركة المواطنين، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة تماماً بقرار مجلس الوزراء بفرض الحظر لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن أعمال تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك نحو 76 قطارا يعملون بالخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة زحام الركاب داخل العربات وعلى أرصفة المحطات، لافتاً إلى انتهاء عمل شبابيك التذاكر بالمحطات في الساعة السابعة و15 دقيقة، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.