خبير بالشأن الياباني يكشف حقيقة الوصول لعلاج كورونا: "تحت الاختبار"

كشف الدكتور أبوبكر الفاتح، الخبير في الشؤون اليابانية، آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في اليابان، قائلا إن الحكومة اليابانية أعلنت في 7 أبريل الجاري، حالة الطوارئ في 7 محافظات من بينها طوكيو وأوساكا، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا جرى إعلان حالة الطوارئ في محافظتين أخريين.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، التي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أن هذه المحافظات طالبت المواطنين بالالتزام في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع مواصلة العمل بقدر الإمكان من المنازل.

وأشار "الفاتح" إلى أنه ليس هناك معلومات مؤكدة بأن عقار ثبت نجاحه لمعالجة فيروس كورونا وجرى توزيعه، مؤكدا أن الحكومة اليابانية نفسها تقول إن هناك بعض العقاقير يجري اختبارها حاليا، كما أنها أكدت استعدادها تخصيص ميزانية كبيرة تعادل 108 تريليونات ين ياباني، أي ما يعادل 995 مليار دولار، لمكافحة كورونا.