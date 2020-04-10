غدا.. قبرص تتسلم 9 أطنان مستلزمات طبية بعد شرائها من الصين

أعلنت السلطات القبرصية، أن طائرة محملة بأطنان من المستلزمات الطبية قادمة من الصين، ستصل إلى قبرص عبر العاصمة اليونانية أثينا، صباح غد السبت.

وأوضحت السلطات، في تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليونانية تحمل تسعة أطنان من المستلزمات الطبية، من بينها مستلزمات جرى شراؤها من تبرعات مجلس النواب القبرصي والسفارة الصينية، كما تضم أدوات اشترتها وزارة الصحة القبرصية.

جدير بالذكر، أن قبرص تسلمت في 4 أبريل الجاري، شحنة من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية من الصين، ليستخدمها الأطباء في المستشفيات العامة.