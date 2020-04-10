"أكل وطبخ ومزيكا وبلايستيشن"..تامر عاشور يكشف كيف يقضي وقته في الحظر

قال الفنان تامر عاشور، إنه يلتقي أصدقائه قبل بداية فترة حظر حركة المواطنين في الثامنة مساء، مشيرًا إلى أنه يلتقيهم أحيانًا بعد بداية الحظر وتستمر جلساتهم إلى الساعة السادسة صباحًا.

وأضاف عاشور، خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، مع الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج "من غير كورونا" : "لما بقابلهم بنبدع في كل الحاجات، أكل، طبخ، مزيكا، وبلايستيشن".

وتابع: "بروح لأصحابي، ودلوقتي بقيت حابب الشارع أكتر من الأول، عشان الممنوع مرغوب".

وأردف: "بسهر عادي، لكن ليّ وقت محدد في الصحيان، وفي الطبيعي بصحى الساعة 11 أو 12 الضهر".