بعد نفي إلغاء سداد الفاتورة.. إجراءات المصرية للاتصالات لمواجهة كورونا

انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات بإلغاء سداد فاتورة الهاتف الأرضي، مما جعل المركز الأعلامي لمجلس الوزراء يتواصل مع وزارة الاتصالات للتأكد من حقيقة الأمر، حيث نفت الوزارة ذلك، مؤكدة أن ما حدث هو مد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضي، حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون انقطاع للخدمة، للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات التي اتخذتها شركة المصرية للاتصالات لمواجهة كورونا:

- مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، ومد فترة سداد الاشتراك في الرقم المختصر لمدة شهر دون رسوم إضافية.

- زيادة باقات الإنترنت لعملائها بنسبة 20%.

- دعم منظومة التعليم بإتاحة الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وتوفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية.

- دعم المنظومة الصحية والعلاج عن بُعد بإتاحة الشركة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن فيروس كورونا بالتعاون مع منصة "الطبي" على رقم 16445.

- إمكانية الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا.

- إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة، للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

- وأخيرا جاء قرار بتخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ35 إلى 20 جنيها لمدة 3 شهور، وإعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب.