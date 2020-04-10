الصحة العالمية: كورونا قد يصيب مخ الإنسان بشكل مباشر

قالت منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا، يمكن أن يصيب المخ بشكل مباشر، حيث يمكن للفيروسات أن تعبر الحواجز وتصل إلى المخ وتصيب الأنسجة.

وأضافت ردا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الدوري للكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن الطريقة الثانية هي غير مباشرة، حيث يصيب الرئة ويحجب وصول الأكسجين إلى المخ ما يؤدي إلى الاصابة بغيبوبة، وبمجرد عودة الأكسجين إلى المخ يشفى المريض.

وأوضحت أن المنظمة تحصل على بيانات مستمرة من الأطباء الذين يتعاملون مع المرضى، ويقيمونها بشكل منهجي، وجميع الخيارات مطروحة بالنسبة لأعراض الإصابة بالفيروس ولكن هذا يحدده الأطباء.