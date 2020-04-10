"الصحة العالمية": نسبة الوفيات في مصر أعلى من المعدل العالمي

أكد الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، أن جائحة كورونا لا تزال تنتشر بوتيرة متسارعة وتشهد زيادات كبيرة وانتشار مجتمعي ومحلي بين الأفراد في بعض الدول.

وأضاف خلال لقاء مسجل عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوضع غير مطمئن في منطقة شرق المتوسط والتي تضاعفت فيها أعداد الإصابات خلال الأسبوع الذي انتهى في 2 أبريل من 32 ألف لـ60 ألف إصابة.

وأكد المنذري وضع كل السيناريوهات في الاعتبار، مشددًا على ضرورة الجاهزية والتأهب والاستعداد لأشد السيناريوهات صعوبة.

وعن الوضع في مصر أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط أن عدد الحالات في مصر غير مخيف بالقياس إلى عدد السكان، لافتًا لارتفاع معدل الوفيات في مصر عن المعدل العالمي، مشيرًا إلى تقييم خبراء منظمة الصحة العالمية الإيجابي للإجراءات المصرية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

ونفى المنذري ما تم تداوله عن انتقال فيروس كورونا في الهواء، مشددًا على أن الفيروس ينتقل بالرذاذ ووزنه ثقيل، ما يجعله يسقط على الأسطح محذرا في الوقت نفسه من الشائعات وناصحًا المواطنين بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.