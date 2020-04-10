"مفيش شم نسيم ولا فسيخ السنة دي".. نواب للمواطنين: التزموا منازلكم

حث عدد من أعضاء مجلس النواب، المواطنين، على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وتقليل عدد الإصابات. وأكدوا أهمية توجيه الخطاب الديني لتوعية المواطنين بخطورة التجمعات سواء في شم النسيم أو شهر رمضان.

وهدان: على الحكومة وقف أي أشكال للاحتفال بشم النسيم

وطالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحكومة، بوقف أي أشكال للاحتفال بشم النسيم، وغلق كافة الشواطئ وغلق الطرق المؤدية إليها.

وأكد ضرورة أن تتبنى وسائل الإعلام رسالة توعية للمواطنين، بخطورة هذه التجمعات على انتشار فيرس كورونا.

وأوضح "وهدان"، في بيان له، أن الحكومة تعاملت بجدية مع أزمة كورونا حتى الآن، ولكن يبقى الأمر الوحيد لنجاح جهود الدولة هو التزام المواطنين بتلك الإجراءات.

وشدد "وكيل النواب" على أن مصر اتخذت الكثير من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة المصريين، وقامت بالعديد من المبادرات، ويتبقى أن يساعد الجميع في تجاوز ذلك الخطر.

عثمان: يجب إغلاق محلات بيع الفسيخ ومشتملاته

وشددت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الدولة لكافة التدابير لمنع التجمعات فى الشوارع سواء لشراء احتياجات الأعياد للأخوة الأقباط، أو احتياجات شهر رمضان للمسلمين.

وقالت في تصريحات لـ"الوطن": "تواجد الناس في الشوارع أمر خطير وسيؤدي إلى سرعة انتقالنا إلى المرحلة الثالثة من خطورة المرض، وعدم السيطرة على الحالات الناقلة للعدوى".

وشددت على ضرورة التزام المواطنين وتوجيه الخطاب الإعلامي لحث المواطنين على الالتزام بالمنازل، قائلة: "التزموا ببيوتكم مفيش شم نسيم هذا العام، ارحموا وطنكم من ويلات تعيشها دول كبرى بسبب انتشار الوباء داخل مجتمعاتهم".

كما شددت على ضرورة إغلاق محلات بيع الفسيخ ومشتملاته لمنع شراء هذه المأكولات التي يتسبب بعضها في ظهور حالات التسمم: "نحن فى حاجة إلى إغلاق متاجر الغذاء الكبرى، وذلك للحد من حالات التكدس بداخلها والتي باتت تنذر بوجود كارثة صحية".

زين الدين: عدم الالتزام سيقودنا لعزل محافظات كاملة

وحث النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، المواطنين، على ضرورة الالتزام بفترة الحظر.

وقال في تصريحات لـ"الوطن": "تجاهل المواطنين سيجرنا إلى مزيد من إجراءات العزل الصحي لبعض القرى والشوارع، وقد تصل لمحافظات باكملها"، مشددا على ضرورة مساعدة الدولة فى مواجهتها لوباء كورونا العالمي.