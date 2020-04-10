  المكسيك: أمريكا ستساعدنا في خفض إنتاج النفط

أعلنت المكسيك، اليوم، التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يسمح لها بالموافقة على اتفاق بشأن خفض الإنتاج مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا ودول أخرى.

وقال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على أن تعوض الولايات المتحدة ما لا يمكن للمكسيك إضافته للخفض المقترح خلال مباحثات "أوبك"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

رئيس المكسيك: اتفقت مع ترامب على خفض بلادنا إنتاجها بواقع 100 ألف برميل يوميا

وأضاف أوبرادور، أنه تحدث مع ترامب أمس الخميس، واتفق الاثنان على أن تخفض المكسيك إنتاجها من النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، كما تضيف الولايات المتحدة خفضا بواقع 250 ألف برميل يوميا، لما اتفق عليه بالفعل.

وكانت المكسيك رفضت خفض 400 ألف برميل يوميا، وكان لوبيز أوبرادور قد جعل من زيادة إنتاج المكسيك من النفط وتطوير شركة النفط الوطنية المدانة بشكل كبير "بيميكس"، أولوية لرئاسته، إذ كان إنتاج المكسيك يتراجع منذ سنوات.

وأوضح الرئيس المكسيكي: "جادلنا بأنه من الصعب علينا خفض الإنتاج بالكمية التي طلبت منا"، مشيرا إلى أنه طُلب من المكسيك خفض 400 ألف برميل يوميا، ثم 350 ألف برميل يوميا من النفط.

وقبل التوصل للاتفاق مع الولايات المتحدة، قال أوبرادور، إن ترامب قرأ عليه قائمة بكل الدول الأخرى التي وافقت، مشيرا إلى أن المكسيك فقط هي التي رفضت.

وأضاف رئيس المكسيك، أنه شرح لترامب السبب، وعندها اقترح ترامب تغطية الفجوة للمكسيك.

وكانت دول "أوبك +" اتفقت في الاجتماع الأخير، أمس الخميس، على التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، ولكن الإعلان الختامي لهذا الاجتماع تم تبنيه بشرط أن توافق المكسيك على حصصها، والتي غادرت الاجتماع دون إعطاء إجابة إيجابية.

وتضمنت الصفقة الجديدة تخفيض إنتاج النفط من قبل التحالف على ثلاث مراحل بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو القادمين، و8 ملايين في يوليوــ ديسمبر، ثم 6 ملايين في يناير 2021 وحتى نهاية أبريل 2022.

ويعتزم تحالف "أوبك +" مواصلة مناقشة مسألة أسعار النفط والحصص، اليوم، في اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين لإقناع المكسيك ودول أخرى بالدخول في الصفقة.