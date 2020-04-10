الصحة العالمية تدعو لتوخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه "فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للوباء".

"جيبريسوس": هناك تباطؤ في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية

وأضاف جيبريسوس، أن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.

وفي نفس السياق، أوضح كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، إن من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين رغم ظهور مؤشرات إيجابية في المناطق الأكثر تضررا من تفشي كورونا المستجد مثل نيويورك.

وقال فوتشي في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي.إن.إن" الأمريكي: "نلاحظ الآن مؤشرات إيجاية. نريد أن نرى دليلا واضحا على أننا نسير في الاتجاه الصحيح بمنتهى القوة والوضوح لأن ما لا نريد فعله هو استباق الأحداث ثم العودة إلى نفس الوضع".

وأضاف فوتشي، أن أعضاء فريق العمل المعني بمكافحة كورونا المستجد يراجع البيانات كل يوم بحثا عن مؤشرات "تمكننا من المضي قدما بشكل تدريجي لإعادة فتح البلاد على نحو أساسي"، مردفا: "سيتم اتخاذ القرار على هذا المستوى".