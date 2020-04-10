الرئيس الأمريكي: العدو غير المرئي سيتراجع قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن "العدو غير المرئي سيتراجع قريبا"، في إشارة إلى وباء كورونا المستجد"كوفيد-19"، الذي أودى بحياة الآلاف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، أن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح"، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

واشار ترامب، إلى أن السلطات الأمريكية تتوقع تسجيل أقل من 100 ألف وفاة بكورونا المستجد، معتبرا أن "التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن عدد الإصابات الجديدة بالوباء في أنحاء البلاد بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيجان.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى النقطة، التي يمكن للناس فيها الإقدام على إجراء جراحات مختارة، داعيا الأمريكيين "الراغبين أو المضطرين للخضوع لجراحات" إلى مشاورة أطبائهم، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

"ترامب": الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس ستكفي حاجتها

وشدد الرئيس الأمريكي على أن إمدادات الدواء والأدوات الطبية تتدفق بسلاسة للولايات لمواجهة كورونا، كاشفاً أن السلطات الأميكية أجرت أكثر من مليوني فحص لكورونا في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، ذكر ترامب أن الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس ستكفي حاجتها، مضيفاً "سنساعد الآخرين في ذلك".

وعن الجدل حول انتقاده لمنظمة الصحة العالمية، قال ترامب، إنه سيعلن عن موقف يتعلق بالتمويل الأمريكي للمنظمة الأسبوع المقبل.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "كما تعلمون لقد أعطيناهم تقريبا 500 مليون دولار في العام، وسوف نتحدث حول هذا الموضوع في الأسبوع المقبل. سيكون لدينا الكثير لنقوله بهذا الشأن"، موضحا أنه سيقوم بالإعلان "في وقت ما من الأسبوع المقبل".

الرئيس الأمريكي: بلادنا ستساعد مزارعيها

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، قال الرئيس الأمريكي إنه أمر وزير الزراعة بـ"التأكد من أن إمدادات الغذاء في البلاد آمنة ووفيرة"، مشيرا إلى أن أمريكا "ستساعد مزارعيها".

وتطرق ترامب إلى مجال الطاقة، وقال إن الولايات المتحدة "لا تريد لأي شيء أن يضر بالوظائف في ذلك القطاع"، مشيرا إلى الاتفاق الذي توصل إليه مع الرئيس المكسيكي، مؤكدا أنه سيتم خفض إنتاج النفط.

وكان رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قال في وقت سابق، اليوم،أنه تحدث مع ترامب أمس الخميس، واتفق الاثنان على أن تخفض المكسيك إنتاجها من النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، كما تضيف الولايات المتحدة خفضا بواقع 250 ألف برميل يوميا، لما اتفق عليه بالفعل.

من جهته، ذكر مسؤول في المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أن هذا المعهد يحتاج "لأشهر للتأكد من نجاعة الأدوية التي يتم تجربتها الآن" لمكافحة كورونا.

من جانبه، شدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، على ضرورة "الاستمرار في احترام الإرشادات الخاصة بالوباء".

ويأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، أن إجمالي الوفيات جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة تجاوز 17 ألفا.

وسجلت نيويورك 777 وفاة جديدة بالفيروس المستجد خلال 24 ساعة، بحسب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.

وأظهر إحصاء "رويترز" أن الوفيات في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساهم في الحد من الإصابات الجديدة بالوباء.

وحذر مسؤولون أمريكيون مواطنيهم بأن عليهم أن يتوقعوا أعدادا مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة بلغت أكثر من 472 ألفا

ومع استعداد الكثير من الأمريكيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة، بعد غد الأحد، حذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، من أن من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين، وقال "الآن ليس وقت التوقف".

وطبقا لإحصاء "رويترز" تمثل أعداد الوفيات في الولايات المتحدة ثاني أعلى حصيلة في العالم. وبلغت حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا، اليوم، وزادت بمقدار 30 ألفا، إلى 35 ألف حالة يوميا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالوباء على مستوى العالم 1.5 مليون شخص في حين تقترب الوفيات من حاجز 100 ألف حالة.