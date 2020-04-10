أطباء يفسرون أسباب ارتفاع وفيات كورونا في مصر عن المعدل العالمي

لا تزال جائحة كورونا تنتشر بوتيرة متسارعة وتشهد زيادات كبيرة وانتشارا مجتمعيا ومحليا بين الأفراد في بعض الدول، ومن بينها مصر، والتي ارتفع بها معدل الوفيات حتى وصل اليوم الجمعة لـ138 حالة، بحسب ما صرحت وزارة الصحة.

عدد الحالات في مصر غير مخيف بالقياس إلى عدد السكان، بحسب ما قال الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، لافتًا إلى ارتفاع معدل الوفيات في مصر عن المعدل العالمي، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب ذلك؟

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة خبير الأمراض المعدية وأستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني إن معدل الوفيات مرتفع بسبب أن هناك الكثير من الحالات تصل متأخرة إلى المستشفيات، وذلك لعدم ظهور الأعراض على الحالة في وقت مبكر.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن الثقافة المجتمعية للشعب المصري تجعله يخشى الذهاب للمستشفى في ظل تلك الظروف ويحاول التشبث بالمنزل حتى أقصى وقت ممكن بحجة أن ما به ليس الفيروس القاتل، وإنما قد تكون إنفلونزا أو غيرها.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن مصر ليس بها إصابات كثيرة، والنظام الصحي المصري قوي ويتدخل في الوقت المناسب، ولكن هناك نوعية من المرضى الذين وافتهم المنية كانوا في الأساس يعانون من أمراض أخرى مزمنة مثل الضغط والسكر وتصلب الشرايين.

من جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس، إننا لا نستطيع الجزم بأن نسبة الوفيات في مصر أعلى من المعدل العالمي، وذلك لأن عدد التحليلات التي تتم للمرضى أقل من التي يتم فحصها عالميًا، خاصة في البلاد التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كثيف.

وأضاف "عقبة" لـ"الوطن"، أنه إذا تم اكتشاف تلك الحالات التي لم تظهر بعد، سنجد أنها نسبة عادية كما هو الحال في أغلب بلدان العالم، لافتًا إلى أن عدد الحالات المصابة 1794، والوفيات 135، وفقًا لآخر إحصائية من وزارة الصحة، وهو ما لا يشكل أزمة في الوقت الحالي.

وتابع أن الصحة لا تقوم بالتحاليل إلا للحالات المشكوك فيها وللمخالطين للحالات المصابة إيجابيًا بكورونا، وهو ما يجعلنا أمام نسبة عالية مؤقتًا، ولكن عقب تنفيذ تحاليل بشكل أوسع، سنكتشف إن النسبة طبيعية ولا زيادة فيها.