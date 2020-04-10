طبيب: دراسات أثبتت أن مرضى الضغط والقلب أكثر عرضه لمضاعفات كورونا

قال الدكتور عمرو عبدالباقي، طبيب القلب بمستشفيات جون هوبكنز الأمريكية، إن الدراسات التي تمت في الصين والولايات المتحدة وأوربا نتوضح أن مرضى القلب والضغط أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا.

وأضاف خلال فيديو عرض ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "بالنسبة لمرضى الضغط فيه نظرية بتقول إن أحد أدوية الضغط يتفاعل مع الفيروس، وممكن يؤدي لزيادة المضاعفات، وفيه ناس بطلت تاخد الدواء دا لكن النظرية دي غير مثبتة علميا".

وتابع: "في أمريكا بينصحوا كل مرضى الضغط عدم إيقاف الأدوية للوقاية من الفيروس، وكذلك في أوروبا وأستراليا وكندا".