وزير البترول يوضح.. لماذا لم يتم تخفيض سعر السولار مثل البنزين؟

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن عدم تغيير سعر السولار سببه وصول سعره في أوائل يوليو 2019 لتوازن في الدعم مع التكلفة: "كان السولار ساعتها على الحروكروك، وكان البنزين وصل للتكلفة بتاعته".

وأضاف "الملا" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن المكون المحلي للسولار كان سابقا أقل من البنزين: "احنا بنستورد سولار أكثر من البنزين، وفي الفترة الأخيرة الميزان ده أتحسن مع تشغيلنا للشركة المصرية للتكرير في مسطرد، وبقي عندنا إنتاج محلي أكثر"، موضحا أن تكلفة المحلي للسولار أقل، بينما يظل الجزء الأجنبي المستورد منه أعلى: "لسه مش عارفين نوصل فيه للتخفيضات اللي بنأمل أننا نخفضها".

وأكد أن السولار يعد أحد المنتجات الحساسة والتي تؤثر في حركة النقل والشحن والنقل والمواصلات: "أي تأثير في السعر بتاعه هيبقي ليه انعكاسات وتبعيات قد تكون سلبية أو إيجابية، وفي معظم الأحيان بتكون سلبية"، مشيرا إلى أن اللجنة ملتزمة بالتسعير كل 3 أشهر، وجائت الفترة الراهنة في وقت الأزمة العالمية وانهيار بالأسعار: "قرار اللجنة مكنش عايز يبقي سلبي وأثروا وفضلوا ياخدوا قرارات فيها نوع من التريث والحكمة، والسولار استخداماته ضعف استخدامات البنزين، وأي تأثير في تسعيره هيبقي تأثيره كبير على الاقتصاد بصفة عامة".

وتابع: "مصر تقوم باستيراد جزء من الاحتياجات مع توافر مكونات محلية وجزء اخر محلي: "شركائنا في هذه الصناعة هي الشركات العالمية ولما بنيجي نحاسبه بنحاسبه بالسعر العالمي، والتوليفه دي من المدخلات للجنة علشان تحط السعر حطت في اعتبارها أن أسعار الخام متغيرة ومتذبذبة ولن نستطيع الحكم عليها خلال تلك الفترة الراهنة".